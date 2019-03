Jubiläum: 20 Jahre Analyse & Konzepte

Das Hamburger Unternehmen Analyse & Konzepte feierte im September 2013 sein 20-jähriges Jubiläum.

Sein Jubiläum feierte Analyse & Konzepte im Ehemaligen Hauptzollamt in der Hamburger Speicherstadt. Unter dem Motto „Wohnen. Wandel. Weitblick“ wurde nicht nur zurück, sondern vor allem in die Zukunft geschaut: Wie werden wir wohnen? Was können die Teilnehmer des Wohnungsmarktes heute tun, um morgen zeitgemäße Lösungen zu liefern? Wie kann der Wandel sinnvoll gestaltet werden? Die Gründerin und Geschäftsführerin von Analyse & Konzepte, Bettina Harms, bedankte sich auf der Jubiläumsfeier für die langjährige, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. „Wohnen ist ein zentrales Thema für das Leben der Menschen. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Wohnungswirtschaft begleitet auf dem Weg von der Administration zur Mitarbeiter- und Mieterbeteilung und zu neuen Formen der Kommunikation. Das große Thema der Zukunft ist die Stadtentwicklung. Denn nur mit attraktiven Wohnungsangeboten bleiben gute Arbeitskräfte auch in der Stadt“, so die Einschätzung von Bettina Harms.