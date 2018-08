Der Projektentwickler International Campus AG erweitert seinen Vorstand: James Granger verantwortet mit sofortiger Wirkung den Bereich Operations.

Der 49-Jährige war zuvor unter anderem bei Asset Operating Solutions, einem Student Housing-Beratungshaus mit Kunden weltweit, und bei der Unite Group, mit mehr als 41.000 Betten britischer Marktführer im Studentischen Wohnen, tätig.

Die International Campus AG realisiert oder betreibt aktuell mehr als 3.000 Studentenapartments in Berlin, Bremen, Darmstadt, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hannover und Köln, sowie über 2.200 Studentenapartments in den Niederlanden.