Jahrestagung Energieeffizienz in der Wohnungswirtschaft

Bild: BBA Teilnehmer bei einer früheren Veranstaltung der BBA

Am 25.-26.11.2015 veranstaltet die BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin, im Umweltforum Auferstehungskirche in Berlin die 18. Jahrestagung zum Thema Energieeffizienz in der Wohnungswirtschaft.