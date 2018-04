Termin für die Wohnungswirtschaft Bild: Haufe Online Redaktion

Am 26. November 2014 findet die Fachtagung "Immobilienwirtschaftliches Prozessmanagement" der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin, statt.

Die BBA-Tagung befasst sich mit der Ausgestaltung von Prozessen in Wohnungsunternehmen und präsentiert ablauforganisatorische Lösungen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Wenn Prozesse hinterfragt und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden, kann dies neben der Qualitätssicherungt auch Vorteile in Hinblick auf Schnelligkeit und Kostenersparnis bringen. Gerade die Massenvorgänge wie Vermietung, Instandhaltung, Kundenmanagement und Leerwohnungssanierung, bieten ein sehr großes Potenzial, Effizienzen zu heben. Praxisbeispiele befassen sich zum Beispiel mit dem Zusammenspiel von Hausverwaltung, Asset- und Portfoliomanagement. Auch das Thema Beschwerdemanagement steht auf dem Programm.