Immobiliengruppe Rhein-Neckar und MVV gründen Joint-Venture

21.06.2017 | Messdienstleistungen

Im Gegensatz zum traditionellen Messdienstmodell soll bei Qivalo der Kunde die Hoheit über Daten und Prozesse übernehmen (Symbolfoto)

Bild: Pixabay

Die Immobiliengruppe Rhein-Neckar und das Mannheimer Energieunternehmen MVV wollen mit dem Joint-Venture Qivalo GmbH für Veränderungen im Markt der Messdienstleistungen und der Erfassung von Strom-, Gas- und Wasserverbrauch sorgen.

"Wir werden die neuesten technischen und Software-Entwicklungen in der Mess- und Abrechnungswelt kombinieren und neue Wege beschreiten. Basierend auf standardisierten Funkprotokollen, Gateways für alle Zählermedien und einer systemoffenen IT aus der Cloud bauen wir ein modulares Angebot auf. Im Gegensatz zum traditionellen Messdienstmodell übernimmt dann der Kunde die Hoheit über Daten und seine Prozesse und kann eine optimale Einbindung in seine Geschäftsabläufe erreichen. Wir schaffen offene Messdienstlösungen", sagte Hans-Lothar Schäfer, Geschäftsführer von Qivalo, der bis August 2015 CEO bei Techem war.



Vertrieb startet im Herbst

Qivalo wird mit ersten Projekten in den Immobilienbeständen der Immobiliengruppe Rhein-Neckar (IGRN) im Laufe des Jahres 2017 die Produkte und Geschäftsprozesse in der Praxis anwenden. In der IGRN soll auf diesem Weg schnellstmöglich auf die Verbrauchsabrechnung in eigener Regie umgestellt werden. Interessierte Partner können sich anhand dieser Projekte ein Bild von den Möglichkeiten machen. Im Herbst 2017 startet der Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen.