IBA Hamburg entwickelt Masterplan für Oberbillwerder

22.02.2017 | Stadtentwicklung

Luftaufnahme des Projektgebiets

Bild: IBA Hamburg / Falcon Crest

Der Hamburger Senat hat die IBA Hamburg GmbH mit der Erstellung eines Masterplans für das Projektgebiet Oberbillwerder beauftragt. Es handelt sich um das zweitgrößte Hamburger Stadtentwicklungsprojekt nach der Hafencity. Eine Ideenwerkstatt am 2. und 3.3.2017 soll Anregungen für die Planung liefern.

Im Rahmen der Ideenwerkstatt werden Experten in Fachgruppen zu Themen wie Mobilität, städtebauliche Dichte, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Kulturlandschaft arbeiten. Außerdem können interessierte Bürger und die Fachöffentlichkeit ihre Ideen einbringen.

Zeitlicher Rahmen der Planungen für Oberbillwerder

Die Planungen für das rund 120 Hektar große Gebiet stehen am Anfang. Bis 2018 soll in einem kooperativen Planungsprozess ein Masterplan für das Gebiet Oberbillwerder entstehen. Die IBA Hamburg arbeitet dafür in Absprache mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirksamt Bergedorf sowie mit Experten, Stadt- und Landschaftsplanern, Architekten, Politik und lokalen Akteuren zusammen. Insgesamt wird sich der Planungs- und Realisierungsprozess Oberbillwerders voraussichtlich über 10 bis 15 Jahre erstrecken.

Ziel: ein moderner und lebendiger Stadtteil



Oberbillwerder soll künftig unterschiedlichen Bewohnern Raum für Wohnen, Arbeit, Bildung, Freizeit, Sport und Erholung bieten. Geplant ist, verschiedene Angebote vom studentischen bis zum barrierefreien Wohnen, vom Eigentum- bis zum geförderten Mietwohnungsbau zu schaffen.

Die IBA Hamburg will umfassend über den anstehenden Planungsprozess für Oberbillwerder informieren und Bürger zur Mitwirkung einzuladen. Geplant sind unter anderem Veranstaltungen, Gespräche mit Vereinen und Initiativen, zielgruppengerechte Workshops, Angebote der Online-Beteiligung, eine öffentliche Ideenwerkstatt mit Experten und aufsuchende Befragungen in Bergedorf.