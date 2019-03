Holzhaus-Siedlung: Gemeinschaftsgefühl für viele Generationen

Bild: ZimmerMeisterHaus Häuser in der Siedlung: Jedes Gebäude hat maximal 100 m²

Mitte 2014 entstand im Chiemgau in Bad Endorf eine außergewöhnliche Holzhaus-Siedlung in ökologischer Passivhaus-Bauweise. Angelegt für eine Baugruppe, die in aktiver Nachbarschaft und gleichzeitig individuell wohnen will, fühlen sich jung und alt in der Siedlung mit insgesamt zehn Holzhäusern wohl. 24 Menschen wohnen bereits dort, maximal könnten es 30 insgesamt werden.