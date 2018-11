In diesem Jahr fanden wieder die Haufe-Hammonia Golfturniere zu Gunsten der Deswos e.V. statt. Hier finden Sie in einer Bilderserie Impressionen der Veranstaltungen.

In diesem Jahr fanden wieder die Haufe-Hammonia Golfturniere zu Gunsten der Deswos e.V. statt. Hier finden Sie in einer Bilderserie Impressionen der Veranstaltungen.

Auf den Golfplätzen in Bad Saarow, Bad Aibling, Hamburg und Berlin fanden sich insgesamt 240 Spieler und Schnupperteilnehmer ein, um für den guten Zweck abzuschlagen und zu putten. Manchmal spielte auch das Wetter mit - manchmal wiederum nicht - aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Schlussendlich konnten mit Spendengeldern inkl. Startgebühren 20.000 Euro an die Deswos übergeben werden, die mit dieser Summe Schulbauprojekte in Indien unterstützen wird. Alles in allem also eine gelungene Veranstaltung - für alle Beteiligten.