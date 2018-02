So sollen die neuen Wohnungen der Gewofag in der Cosimastraße später aussehen Bild: ARGE AllesWirdGut Architektur, wup_wimmerundpartner

Im Münchner Prinz-Eugen-Park errichtet die städtische Gewofag Holding AG in den kommenden Jahren 650 Wohnungen. Zusätzlich wird das Unternehmen auf dem ehemaligen Kasernengelände zwei Kitas und einen Gemeinschaftsraum bauen.

Nachdem im Juli 2017 bereits der Spatenstich für rund 180 Wohnungen in der geplanten ökologischen Mustersiedlung des Areals erfolgt war, hat die Gewofag nun die Fundamente auf zwei weiteren Baufeldern fertiggestellt. Dort, im Norden des Prinz-Eugen-Parks, wird die städtische Wohnungsbaugesellschaft 124 bzw. 161 Wohnungen inklusive drei betreuter Wohngruppen errichten. Das Unternehmen plant zusätzlich den Bau zweier Kitas und eines Gemeinschaftsraums. Bis Herbst 2019 bzw. Frühjahr 2020 sollen die Gebäude östlich der Cosimastraße in München-Bogenhausen fertig sein.



Bezahlbarer Wohnraum



Die Wohnungen nach einem Entwurf der ARGE AllesWirdGut Architektur und wup_wimmerundpartner verteilen sich auf vier L-förmige Gebäuderiegel mit fünf bis sechs Geschossen. Es sollen 121 einkommensorientiert geförderte Wohnungen (EOF) errichtet werden, außerdem 72 Wohnungen im Fördermodell "München-Modell-Miete". Für 28 weitere Wohnungen ist eine Förderung nach dem Kommunalen Wohnbauprogramm (KomPro) geplant. Hinzu kommen 64 sogenannte KMB-Wohnungen (Wohnungen im Konzeptionellen Mietwohnungsbau), für die keine Einkommensgrenzen gelten, und insgesamt 197 Stellplätze, die in zwei neuen Tiefgaragen Platz finden werden. Die Gewofag investiert rund 82 Millionen Euro. Auf den Baufeldern WA 1 und 2 plant die GEWOFAG 124 bzw. 161 Wohnungen Bild: GSP Architekten, München



Neues Stadtentwicklungsgebiet auf alter Militärfläche



Auf dem Gelände der ehemaligen Lohengrin-Kaserne sollen rund 1.800 Wohnungen und umfangreiche soziale Einrichtungen für etwa 4.500 Menschen entstehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag wird etwa ein Drittel davon bauen. Unter den sozialen Einrichtungen sind neben fünf Häusern für Kinder, einer heilpädagogischen Kindertagesstätte, einem Standort des Gewofag Wohn- und Versorgungsprogramms "Wohnen im Viertel" und fünf betreuten Wohngruppen auch mehrere Bewohnertreffs und Gemeinschaftsräume geplant. Entlang der Cosimastraße entstehen zusätzlich Gewerbeflächen und Arztpraxen.

Was in den 1930er Jahren als Lohengrin-Kaserne erbaut wurde, wurde nach dem 2. Weltkrieg von den US-Amerikanern als Peterson-Kaserne genutzt. Nach Übernahme des Areals in den 1950er Jahren wählte die Bundeswehr für die in der Folgezeit dort angesiedelte Pionierschule den Namen Prinz-Eugen-Kaserne (nach dem habsburgischen Feldherren Prinz Eugen von Savoyen-Carignan). Nach einem Umzug der Pionierschule erwarb schließlich die Landeshauptstadt München das Gelände. Die Kasernengebäude wurden abgetragen und das ca. 30 Hektar große Areal wurde zum Planungsgebiet für das neue Stadtquartier Prinz-Eugen-Park.