Bild: Neue Lübecker Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung hat die Neue Lübecker umgesetzt

Die Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft nimmt mit fünf Bestandsgebäuden in Bad Oldesloe, Neustadt, Trittau und Geesthacht an der Verbandsinitiative „Alfa-Nord“, Allianz für Anlageeffizienz Nord, teil. Durch geringinvestive Maßnahmen in den Wohnhäusern konnten bis zu 15 Prozent Energie eingespart werden.