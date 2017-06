26.06.2017 | Ausschreibung

Serielles und modulares Bauen soll für eine Entlastung angespannter Wohnungsmärkte sorgen (Symbolfoto)

Bild: Regnauer

Das Bundesbauministerium (BMUB) und der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. wollen serielles und modulares Bauen fördern. Gemeinsam mit Bundesarchitektenkammer, Bauindustrie, InWIS Forschung & Beratung GmbH sowie der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Redeker Sellner Dahs wurde ein neues Verfahren erarbeitet. Es regelt die Ausschreibung eines Rahmenvertrags, welcher Planung und Bau umfasst. Im Rahmen des europaweiten Verfahrens werden innovative Konzepte für mehrgeschossige Wohngebäude gesucht.

Der Rahmenvertrag wird mehrere Angebote umfassen und basiert auf einer funktionalen Ausschreibung für ein fiktives Grundstück. Er definiert Rahmendaten und Preise für ein Mustergebäude. Die konkrete Beauftragung eines Bauvorhabens erfolgt mittels eines Einzelauftrags. Ziel ist es, Ende des ersten Quartals 2018 die Rahmenvereinbarung mit den Siegern des Verfahrens zu unterschreiben.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure zu unterstützen, ist eines der Ziele. Im Rahmen der Ausschreibung können beispielsweise

bauausführende Unternehmen in Bietergemeinschaft mit freischaffenden Architekten und bauvorlageberechtigen Ingenieuren,

bauausführende Unternehmen mit eigenen Architekten oder bauvorlageberechtigten Ingenieuren oder Wohnungsunternehmen oder

Wohnungsunternehmen in Gemeinschaft mit bauausführenden Unternehmen, mit eigenen Architekten oder bauvorlageberechtigten Ingenieuren

zusammenarbeiten.

Präsentation von Prototypen

Es ist beabsichtigt, eines oder mehrere Konzepte der am Verfahren beteiligten Unternehmen als Prototypen im Rahmen der IBA Thüringen 2019/2021 zu präsentieren. Auf diese Weise können auch alle theoretischen Angaben (beispielsweise zu Baukosten, technischer Machbarkeit, Prozessoptimierung der Produktion, Vorfertigungsgrad und bestmöglicher Digitalisierung) praxisgerecht evaluiert werden. In der Landeshauptstadt Erfurt werden dafür städtebaulich interessante Flächen unmittelbar am Gelände der Bundesgartenschau 2021 zur Verfügung gestellt. Dies bietet ausgewählten Wettbewerbsteilnehmern die Möglichkeit, ihre zukunftsweisenden Lösungen für serielle Fertigung der Öffentlichkeit vorzustellen.

Weitere Informationen zum Gegenstand des Verfahrens und Verfahrensablauf sowie den Zuschlagskriterien sind den Vergabeunterlagen auf der Website des GdW zu entnehmen.