Projekt: "Elbtower": Karstadt-Eigner Signa baut neues Hamburger Wahrzeichen

Bauherr und Architekt für den Hamburger "Elbtower" in der Hafencity stehen fest: Der Entwurf für das bislang höchste Gebäude in der Hansestadt stammt vom britischen Architekten David Chipperfield. Signa Prime Selection wird rund 700 Millionen Euro in den Bau des 235 Meter hohen "Elbtowers" investieren. Das teilt die Stadt Hamburg mit. Der Beginn der Bauarbeiten für den Wolkenkratzer, der unter anderem ein Hotel und Büros beherbergen wird, ist für 2021 geplant. Eröffnung könnte 2025/2026 sein.