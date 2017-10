Fassadenkunstwerk in Rostock Bild: Joachim Kloock

Seit dem 23.10.2017 ziert ein neues Kunstwerk der Fassadenmalerin Ina Wilken ein Gebäude der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH. Das Motiv auf den Wänden des WIRO-Parkhauses "Am Gericht" in der August-Bebel-Straße zeigt eine Orang-Utan-Familie.

"Mit dem Wandmotiv verbinden wir viele Themen, die uns als Wohnungsgesellschaft wichtig sind", sagte der Vorsitzende der WIRO-Geschäftsführung, Ralf Zimlich. "Familie, Geborgenheit und Wohlfühlen. Aber als Partner des Zoos liegt uns auch der Natur- und Artenschutz am Herzen." Erneut hat die Künstlerin Ina Wilken dieses Anliegen bildhaft umgesetzt. Sie hatte zuvor bereits eine Hauswand in der Ziolkowskistraße mit einem Eisbären bemalt. Ralf Zimlich: "Das ist ihr unserer Meinung nach ausgezeichnet gelungen. Wir hoffen, dass der eine oder andere Fußgänger, Rad- und Autofahrer beim Passieren des Parkhauses unsere Werte hinter dem Bild erkennt und auf sich wirken lässt." Das 2006 eröffnete WIRO-Parkhaus "Am Gericht" mit 390 Stellplätzen ist ein beliebter Stopp bei City-Besuchern, die mit dem Auto in die Stadt fahren.

Botschaft hinter dem Bild

Auch Malerin Ina Wilken möchte ihr neuestes Werk mit einer Botschaft verbinden. Das rund 230 Quadratmeter große Wandbild zeigt ein Orang-Utan-Baby, das von einer Liane zur Mutter herunterklettern möchte. Die Mutter sitzt auf einem halb abgestorbenen Ast, der auf die stark gefährdeten Lebensräume der Menschenaffen aufmerksam machen soll. Die Mutter wiederum schaut zum Vater ihres Kindes, der offensichtlich lautstark brüllt. "Wir sind verantwortlich für einen funktionierenden Kreislauf zwischen der Umwelt, den Tieren und Menschen", macht Ina Wilken deutlich. "Insofern ist für mich das Wandmotiv mehr als die Verschönerung einer Fassade."

WIRO fördert Zoo Rostock