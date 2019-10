Im vergangenen Jahr feierte das Fachmagazin "DW Die Wohnungswirtschaft" noch 70. Geburtstag; ein Jahr später lud das DW-Team nach Hamburg und präsentierte das Magazin nach einem umfangreichen Relaunch im ganz neuen Look.

Nach gut sieben Jahren mit der runden Ecke und einem wirklich schönen Layout ist es für die DW Zeit geworden, an einer Verjüngung zu arbeiten. So oder so ähnlich lautete der Tenor, als die DW-Redaktion vor 15 Monaten begann, das Fachmagazin neu zu denken.

DW-Relaunch: Mehr als 70 Jahre Qualität verpackt in einem neuen, modernen Design

Noch vor einem Jahr feierte die "Grüne Minna" ihr 70-jähriges Jubiläum – nach dem Relaunch startet sie nun in die Zukunft. Ein ganz neues Layout ermöglicht dafür abwechslungsreiche Seiten, eine zeitgemäße Präsentation von Fachthemen und eine moderne Ansprache. Eines hat sich allerdings nicht geändert: Die Redaktion arbeitet auch weiterhin mit Passion und Neugier an Inhalten, die sie gemeinsam mit ihren Autoren und freien Journalisten veröffentlicht - und die ihre Leser auch in Zukunft in hoher Qualität erwarten dürfen.

Relaunch-Event in Hamburg war voller Erfolg

Wer die neue DW, die Ende September im neuen Look erschienen ist, noch nicht in den Händen halten durfte, kann das entweder vom 7. bis 9. Oktober 2019 auf der Expo Real in München nachholen oder sich einen ersten Eindruck in unserer Bilderserie vom Relaunch-Event in Hamburg verschaffen. Geschätzte Anzeigenkunden und Partner folgten der Einladung in die Hansestadt und nutzten den Abend, um mit der Redaktion ins Gespräch zu kommen – und natürlich, um dabei zu sein, als das Geheimnis um das neue Layout gelüftet wurde.