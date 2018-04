Die Dämmung mit Ortschaum ist erneut in Misskredit geraten: Das Gesundheitsamt in Bochum hatte im Juli 2013 die Sperrung des Dachbodens eines frisch gedämmten Gebäudes der Baugenossenschaft Bochum eG angeordnet. Der Grund waren zu hohe Formaldehydwerte. Für Vorstand Oliver Krudewig, der erst kurz vorher sein Amt angetreten hatte, war nach einigem Hin und Her die Konsequenz klar: Der Dämmstoff muss entfernt werden.Weiter