E-Mobilität: BVG und Gewobag eröffnen ersten Hub in Berlin

Jelbi heißt die App, mit der die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Stadt grüner machen wollen. Über die Plattform können verschiedene Sharing-Angebote gebucht werden. Die Gewobag hat nun als erste Wohnungsgesellschaft Flächen für einen Mobilitätshub zur Verfügung gestellt.

Den ersten Berliner Hub (englisch für Knotenpunkt) unter dem Namen "Jelbi-Station" haben die kommunale Gewobag und BVG in dieser Woche in der Gitschiner Straße 64 am U-Bahnhof Prinzenstraße eröffnet. Hier werden Car-, Bike-, Roller- und Ridesharing sowie Busse und Bahnen gebündelt. Außerdem stehen Ladesäulen für Carsharing-Elektroautos bereit.

Eine anbieteroffene Paketstation soll das Angebot ergänzen. Die Jelbi-App selbst soll im Sommer online gehen. Bis dahin können die Fahrzeuge aber schon mit den jeweiligen Apps der BVG-Partner genutzt werden.

Verbindung von Wohnen und Mobilität: Gewobag will Erfahrungen sammeln

Bisher sind nach Angaben der BVG 14 Partner beteiligt, weitere sollen dem Netzwerk beitreten. Nach und nach wollen die Berliner Verkehrsbetriebe zusätzliche U- und S-Bahnhöfe in der Hauptstadt zu Umsteigepunkten vom ÖPNV auf geteilte Mobilitätsangebote ausbauen. Die Testphase des Pilotprojekts läuft bis Ende 2021.

Die Gewobag hat angekündigt, weitere Grundstücke für Hubs anzubieten. In Betracht kommen etwa Flächen in der Landsberger Allee oder am Jakob-Kaiser-Platz. Im Auge hat das kommunale Wohnungsunternehmen dabei insbesondere die eigenen Mieter, denen damit ein Mobilitätsservice vor der eigenen Haustür geboten wird. Zudem will man so Erfahrungen in der Verbindung von Wohnen und Mobilität sammeln.





