Bild: Vonovia Weichen von den Plattenbauten aus DDR-Zeiten deutlich ab: Modulbau-Wohngebäude in Dresden

Wie schon in anderen Städten realisiert der Wohnungskonzern Vonovia auch in Dresden Wohngebäude in Modulbauweise. Das Architekturbüro legte beim Entwurfsprozess großen Wert auf die stimmige Einbindung der Bauten in den städtebaulichen Kontext.