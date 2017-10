Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2017 Bild: Frank Fendler

Die Wohnungsbauprojekte Bremer Punkt und wagnisART sowie das Verwaltungsgebäude 50Hertz Netzquartier stehen als Finalisten für den DGNB Preis "Nachhaltiges Bauen" fest. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum fünften Mal gemeinsam von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. vergeben.

"Der Mensch als Gebäudenutzer sollte stets im Fokus der Planung von Gebäuden stehen", sagt Martin Haas, DGNB Vizepräsident und Vorsitzender der Jury. "Die drei Finalisten für den diesjährigen Preis zeigen auf vorbildliche Weise, wie dies gelingen kann – für unterschiedliche Bauaufgaben, mit individuellen Ansätzen, die zum Nachahmen anregen."

Bezahlbarer Wohnraum in Serie

Das serielle Pilotprojekt "Bremer Punkt" ist als Lösung für bezahlbaren Wohnraum sowie gesellschaftlich wie stadträumlich gelungene Strategien für die urbane Quartiersentwicklung gedacht. Durch die flexible Grundrissgestaltung können in einem Gebäudekomplex vier bis elf Wohnungen in zahlreichen Varianten miteinander kombiniert werden. Mit den individuellen Wohnungsgemengen sowie der Möglichkeit gemeinschaftlicher Wohnprojekte entsteht für die Nutzer so eine neue Form des Zusammenlebens. Bild: Nikolai Wolff

Gemeinschaftlich und nachhaltig bauen

Das genossenschaftliche Wohnbauprojekt "wagnisART" in München gilt in vieler Hinsicht als vorbildhaft in Deutschland. Durch die intensive Einbindung der zukünftigen Bewohner in den Planungsprozess mittels Workshops, Zieldefinition und entscheidungsfördernder Maßnahmen entsteht eine die Gemeinschaft fördernde Architektur. Die Themen des Dreisäulenmodells der nachhaltigen Bauweise sind in viele Bereichen des 138 Wohnungen umfassenden Areals integriert. Bild: Julia Knop

Architektonische und städtebauliche Identität

Das Verwaltungsgebäude "50Hertz Netzquartier" in Berlin verbindet die Herausforderungen nachhaltigen Bauens mit einer architektonischen und städtebaulichen Identität. Neben dem Nachhaltigkeitskonzept überzeugt das Gebäude durch Innovation und gestalterische Qualität. Bei der Innenarchitektur wurde ein partizipativer Ansatz verfolgt, sodass verschiedene Arbeitswelten mit unterschiedlichen Funktionen und Qualitäten für die Mitarbeiter entstanden. Bild: HG Esch Photography

Die Bekanntgabe und Auszeichnung des Siegers erfolgt am 8.12.2017 in Düsseldorf im Rahmen der Verleihung des 10. Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Weitere Informationen zu den Finalisten finden sich auf der Internetseite der DGNB.