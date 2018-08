Die Bauverein AG in Darmstadt hat für die Bewohner einer Seniorenwohnanlage eine Wildwuchsfläche roden und einen Bouleplatz anlegen lassen.

Die Bauverein AG in Darmstadt hat für die Bewohner einer Seniorenwohnanlage eine Wildwuchsfläche roden und einen Bouleplatz anlegen lassen.

Zudem sponserte das Unternehmen zwei seniorengerechte Boulesets und zwei Holzbänke. Die Boulesets sind mit Magneten ausgestattet, sodass die Spieler sich nicht bücken müssen. Der Bouleplatz wurde im September 2014 zu einem feierlichen Eröffnungsspiel den Senioren übergeben.

Mit dem Sponsoring will die Bauverein AG es auch älteren Menschen und Menschen mit Rückenproblemen ermöglichen, sich sportlich zu betätigen. Die Aktion fügt sich in die CSR-Strategie (Corporate Social Responsibility-Strategie) des Unternehmens ein: Indem das Wohnungsunternehmen große und kleine soziale Projekte unterstützt, will es seine unternehmerische Sozialverantwortung demonstrieren.