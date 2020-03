Corona-Krise: Immobilienunternehmen und Bund sagen Hilfen zu

Erste größere Vermieter wie der Wohnungskonzern Vonovia oder der Immobilieninvestor Defama holen aus, um von der Corona-Krise betroffene Mieter zu entlasten. Und Finanzminister Olaf Scholz kündigte einen Notfallfonds an, der auch bei Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverhältnissen hilft.

Vonovia-Chef Rolf Buch erklärte, er wolle betroffenen Mietern Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen. Die Lösungen sollen individuell abgesprochen werden. Buch bat die Mieter aber auch um Geduld. Im Moment konzentriere sich das Unternehmen darauf, die für die Mieter wichtigsten Dienstleistungen sicherzustellen. Rund 85 Prozent der 416.000 Vonovia-Wohnungen liegen in Deutschland.

Der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Bochum vermietet auch Wohnungen in Österreich und Schweden. Das Unternehmen selbst sieht sich durch die Corona-Pandemie nach eigenen Angaben bislang nicht unter Druck und bestätigte jetzt auch seine Prognose: Erwartet werden für 2020 Mieteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immobilienverbände (BID) rät besorgten Mietern, ihren Vermieter so früh wie möglich anzusprechen, sollten Einkommensverluste drohen, damit je nach Lage frühzeitig nach Lösungen gesucht werden kann.

Defama fordert Mieter zur Ladenschließung auf – und verzichtet auf die Mieten

Auch die Deutsche Fachmarkt AG (Defama) reagiert auf die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Neben Schutzvorkehrungen im eigenen Unternehmen hat der Berliner Immobilieninvestor seine Mieter, sofern sie nicht Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, zu einer freiwilligen Schließung ihrer Läden aufgefordert. Die Miete einschließlich Nebenkosten soll ab dem Tag der Schließung bis zum 30. April oder zum Zeitpunkt einer behördlichen Anordnung weggfallen.

"Mit der persönlichen Übernahme etwaiger Ausfälle will ich einerseits unterstreichen, für wie wichtig ich diesen Schritt halte – zum anderen gleichzeitig ein deutliches Signal an unsere Aktionäre senden, dass es hieraus keine Belastungen für die Zahlen der Defama geben wird", sagte Vorstandschef Matthias Schrade. Er will die Mietausfälle sowie Mehrkosten, die durch Schutzmaßnahmen in den Objekten entstehen, über seine MSC Invest GmbH abwickeln.

Finanzministerium: Olaf Scholz kündigt Notfallfonds für kleine und mittlere Unternehmen an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Interview mit dem "Handelsblatt" einen Notfallfonds für kleine und mittlere Unternehmen angekündigt, der auch bei Verbindlichkeiten aus Miet- und Pachtverhältnissen während der Coronavirus-Krise helfen soll. Die Regierung werde "präzise Instrumente entwickeln, mit denen wir gezielt den Branchen helfen, denen die Aufträge wegbrechen oder die durch die Schutzmaßnahmen stark beeinträchtigt werden", sagte Scholz der Zeitung. Kein Unternehmen sollte jetzt zögern, bei Bedarf diese Liquiditätskredite anzunehmen.

Der Eigentümerverband Haus & Grund verweist in Bezug auf in Not geratene Mieter auf das staatliche Wohngeld hin. Verbandspräsident Kai Warnecke rief die Bundesregierung auf, im Bundeshaushalt ausreichend Mittel bereitzustellen und für entsprechende Reserven zu sorgen.

EBZ-Professor Günter Vornholz: Langfristige Folgen für Mietermärkte kaum vorhersehbar

Welche langfristigen Folgen das Coronavirus für die Wohnungs- und Immobilienmärkte haben wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt kaum vorhersagen. "Von Prognosen kann man aktuell eigentlich nicht sprechen, eher von Szenarien", erklärt Prof. Dr. Günter Vornholz von der EBZ Business School. Zu vieles sei momentan noch ungewiss. "Sicherlich muss Deutschland mit massiven wirtschaftlichen Einbußen rechnen, die letztendlich auch Auswirkungen auf die finanziellen Möglichkeiten von Mietern haben werden", so Vornholz.

Umzüge, gerade in größere Wohnungen, würden derzeit wohl eher vermieden oder verschoben werden – die Bewegung auf den Wohnungsmärkten lasse entsprechend nach. Durch den generell beträchtlichen Anteil der Wohnkosten an den monatlichen Ausgaben könne es auch sein, dass bestehende Mietverhältnisse für einige Mieter zu teuer würden. "Es ergibt sich insgesamt ein gemischtes Bild. Klar ist nur, dass die Situation noch eine Weile von hoher Unsicherheit geprägt sein wird", resümiert Vornholz.

Bundestag: Linke fordert Soforthilfe für Mieter und Kleineigentümer

Die Linksfraktion im Bundestag fordert ein Soforthilfeprogramm für Mieter, Wohnungslose und Kleineigentümer. Die Virus-Pandemie werde vor allem jene treffen, die jetzt bereits unter der Mietenexplosion litten, schreiben Caren Lay, wohnungspolitische Sprecherin, und der wohnungs- und mietenpolitische Referent der Linken, Armin Kuhn: Sie seien es häufig, die nicht nur geringe Einkommen hätten, "sondern auch ohne feste Arbeitsverträge dastehen, zusätzlich zur Armutsrente jobben gehen müssen oder sich als Solo-Selbstständige oder Ladenbesitzerin gerade so über Wasser halten", heißt es in dem gemeinsamen Papier.

Den Linken schwebt zudem ein bundesweites Einfrieren der Mieten sowie einen Stopp von Zwangsräumungen, Strom- und Wassersperren vor. Kündigungen betroffener Wohnungs- und Gewerbemieter sollten vorübergehend verboten werden. Um Wohnungslose und Geflüchtete "in angemessenem Wohnraum" unterbringen zu können, sollen Kommunen leerstehende Wohnungen beschlagnahmen dürfen. Für Kleingewerbetreibende, Kultur- und soziale Einrichtungen sowie gemeinwohlorientierte Wohnungsanbieter müsse ein Solidarfonds eingerichtet werden.





dpa