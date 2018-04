In der Alemannenstraße wurde zusammen gefeiert Bild: Neusser Bauverein AG

Mitte April 2013 lud die Neusser Bauverein AG zu einem Blumenfest in die Alemannenstraße ein. Dies diente der Begrüßung ihrer neuen Mieter in den dortigen neu errichteten 56 Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen und als Dankeschön an die Mieter aus der Nachbarschaft für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauzeit.

Das Kundenservice- und Vermietungsteam Mitte der Neusser Bauverein AG schenkte an diesem Nachmittag jedem seiner Mieter bunt bepflanzte Blumenkästen, die auf Wunsch auch bis auf den Balkon oder die Terrasse getragen wurden.

Weitere Informationen: www.neusserbauverein.de