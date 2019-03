BBU-Zukunftsawards 2019: Digitale Projekte ausgezeichnet

Insgesamt wurden bei der Verleihung der BBU-Zukunftsawards 2019 sechs Preise an die Wohnungswirtschaft vergeben (Symbolbild)

Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hat wieder innovative Projekte aus Berlin und Brandenburg mit den BBU-Zukunftsawards 2019 prämiert. In diesem Jahr stand der Preis unter dem Motto "Digitale Unternehmensprozesse in der Wohnungswirtschaft".

Bei den diesjährigen BBU-Zukunftsawards wurden beispielhafte Digitalisierungsprojekte der Wohnungswirtschaft ausgezeichnet. Die Preisverleihungen fanden am 11. März (Wohnungsgenossenschaften) und am 12. März (Wohnungsgesellschaften) auf den 24. BBU-Tagen 2019 im Hotel Esplanade in Bad Saarow statt. Juryvorsitzende war Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung von Brandenburg.

Insgesamt wurden in den beiden Kategorien "Genossenschaften" und "Gesellschaften" fünf Preise und eine "Besondere Anerkennung" verliehen.

"Die ausgezeichneten Projekte wurden oft interdisziplinär entwickelt und verbinden in hervorragender Weise eine innovative Unternehmenskultur mit einer ausgeprägten Mieterorientierung." BBU-Vorstand Maren Kern

Die BBU-Zukunftsawards 2018 ehrten Integrationsprojekte.

BBU-Zukunftsawards 2019 – Kategorie Genossenschaften

Als Sieger ging in dieser Kategorie die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG hervor, die ihren gesamten Vermietungs- und Kommunikationsprozess digitalisiert hat. Der Leerstand von zuvor 20 Prozent konnte so innerhalb von zwei Jahren um sechs Prozentpunkte gesenkt werden.

Den zweiten Platz belegte die Berliner Genossenschaft "Möckernkiez eG", die digitale Prozesse in sämtlichen Bereichen der Verwaltung und Mitgliederkommunikation implementiert. Seit Ende 2018 wird zudem eine "Liquid Democracy Software" erprobt, die Diskussionen und Entscheidungsprozesse unter den Mitgliedern erleichtern soll.

Der dritte Platz ging an ein Kooperationsprojekt der Potsdamer Genossenschaft Frequenz eG: Berliner und Brandenburger Wohnungsgenossenschaften hatten sich zusammen getan, um die Energieeffizienz über geringinvestive Maßnahmen auf Grundlage eines vom BBU initiierten Prozesses zu steigern. Mit dem Dreijahresprojekt konnten Betriebskosten, Heizenergieverbrauch und CO2-Emissionen gesenkt werden.

BBU-Zukunftsawards 2019 – Kategorie Gesellschaften

Den ersten Platz in der Kategorie "Gesellschaften belegte das landeseigene Berliner Wohnungsunternehmen Gesobau für das Projekt "Pflege@Quartier" für ältere oder pflegebedürftige Mieter im Märkischen Viertel. 30 Bestandswohnungen wurden mit digitaler Technik ausgestattet und eine Musterwohnung mit Ambient Assisted Living-Technik (AAL) realisiert.

Auf Rang zwei landete ein Projekt der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, die mit einem digitalen Tool den Partizipationsprozess eines Berliner Neubauprojekts begleiten und interaktiver gestalten konnte. App und Online-Software wurden mit dem Berliner Startup "form follows you" entwickelt. Die Bewohner konnten online und bei Bürgerveranstaltungen den Neubau in ihrem Quartier mitplanen.

"Besondere Anerkennung" für Azubi-Projekt

Eine "Besondere Anerkennung" der Jury erhielt das unternehmensübergreifende Azubi-Projekt "WeQ" – Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen. Im Fokus steht die Idee eines App-Konzepts, das Mietern, Wohnungsunternehmen und Handwerkern als Service-Portal dienen soll und innovative Elemente wie ein "Handwerker-Tracking" vorschlägt.

Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen lobt den Wettbwerb seit dem Jahr 2000 unter seinen Mitgliedsunternehmen aus. Das Motto der BBU-Zukunftsawards 2019: "Digitale Unternehmensprozesse in der Wohnungswirtschaft" lautete "Digital Total!?" – eingereicht wurden 21 Beiträge. Je Kategorie werden Preisgelder in Höhe von 1.000 Euro für den ersten, 600 Euro für den zweiten und 300 Euro für den dritten Preis vergeben.

