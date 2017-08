Genshagen ist ein Ortsteil der Stadt Ludwigsfelde im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming (Symbolfoto) Bild: Peter Schmidt ⁄ pixelio.de

Der Wohnungsleerstand in Brandenburg lag 2016 bei 7,5 Prozent – 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Damit ist der Leerstand im Landesdurchschnitt so deutlich gesunken wie zuletzt 2010. Dies gab der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen bekannt.

"So erfreulich dieser Rückgang nach langer Stagnation auch ist, wichtig ist immer auch das Detailbild vor Ort", sagte BBU-Vorstand Maren Kern.

Regional sind Unterschiede erkennbar. So lag die Leerstandsquote zum Beispiel in Potsdam-Mittelmark bei 2,3 Prozent, in Teltow-Fläming bei sechs Prozent, in Frankfurt Oder bei 8,4 Prozent und in Prignitz bei 17,3 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Leerstandsquote in Brandenburg außerdem nach wie vor verhältnismäßig hoch, in Hamburg liegt sie beispielsweise bei 0,9 Prozent.