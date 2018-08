Bauen wird immer teurer und komplizierter: Um nahezu 40 Prozent sind die Kosten für Mehrfamilienhäusern seit 2000 gestiegen. Bei den Baupreisen gab es im gleichen Zeitraum dagegen lediglich einen Anstieg von rund 27 Prozent. Die Kostensteigerung ist überwiegend „staatlich gemacht“: Bund, Länder und Kommunen haben den Wohnungsbau in den vergangenen Jahren durch Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Steuern und Materialanforderungen enorm verteuert. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie „Kostentreiber für den Wohnungsbau“, die das Bündnis Wohnungsbau in Berlin vorgestellt hat. Weiter

Wohnungswirtschaft legt Strategie für zukunftsfähige Unterbringung von Flüchtlingen vor