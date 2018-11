Bild: GdW Das beste Cover aus zehn Finalisten-Zeitschriften wird mit dem Publikumspreis 2018 ausgezeichnet

Die Finalisten im zweiten Wettbewerb für Deutschlands beste Mieterzeitungen stehen fest. Nominiert sind zehn Projekte in drei Kategorien. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hatte den Preis erstmals 2015 ausgelobt. Die drei Sieger werden am Tag der Wohnungswirtschaft am 14. November ausgezeichnet. Außerdem wird ein Publikumspreis "Bestes Cover" verliehen: Das Voting ist für alle bis zum 9. November geöffnet.