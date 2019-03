Bild: BSP Architekten BDA; Visualisierung: Michael Ziercke, Kiel Aus dem ehemaligen Marinegelände am Anscharpark in Kiel-Wik wurde ein modernes Stadtquartier mit Genossenschaftswohnungen

Was einer nicht schafft, das schaffen viele, dachten sich vier schleswig-holsteinische Wohnungsgenossenschaften und machten sich gemeinsam an das Großprojekt Anscharpark. So entstand auf dem denkmalgeschützten Areal des ehemaligen Marinequartiers in Kiel-Wik ein lebendiges Stadtquartier.