Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft erhält Bonitätszertifikat

23.03.2017 | Rating

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft hat sich ihre Bonität bestätigen lassen (Symbolfoto)

Bild: djd/UDI

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH hat sich ihre Bonität von Creditreform bestätigen lassen und das sogenannte "CrefoZert" erhalten.

Das Wohnungsunternehmen gehört damit zu 0,5 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die die Kriterien erfüllen und sich zertifizieren lassen.

Basis der Zertifizierung ist eine professionelle Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, einer BaFin-zertifizierten Tochtergesellschaft der Creditreform AG. Hinzu kommen die Daten der aktuellen Wirtschaftsauskunft sowie Einschätzungen zur aktuellen Situation und den Zukunftsperspektiven des Kandidaten, die in einer persönlichen Befragung ermittelt werden. Das Zertifikat ist ein Jahr gültig, sofern die Vergabekriterien eingehalten werden.

Traditionsunternehmen mit nachhaltiger Strategie

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft wurde vor 80 Jahren gegründet – ursprünglich, um Angestellten und Arbeitern des Flugplatzes Rostrup Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen vergibt Aufträge möglichst an lokale Unternehmen, ist in verschiedenen Projekten sozial engagiert und passt den Wohnungsbestand energetisch und baulich kontinuierlich an die Herausforderungen der Zukunft an.