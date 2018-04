Ansicht von Schwerin Bild: Horst Schröder ⁄ www.pixelio.de

Für kommunale Wohnungsunternehmen kleiner Städte in Mecklenburg-Vorpommern wird die anhaltende Abwanderung aus ländlichen Regionen zum Problem. Dies geht aus einem Sonderbericht des Landesrechnungshofs in Schwerin hervor.

Dem Bericht zufolge schränken rückläufige Mieterzahlen, dauerhaft niedrige Mieten und meist hohe Kapitaldienste die Handlungsfähigkeit dieser kommunalen Wohnungsunternehmen ein. Zwei von drei Unternehmen müssten noch über Jahre hinweg mehr als die Hälfte ihrer Mieteinnahmen für Kredittilgung und Zins aufwenden. Bei 50 Prozent beginne es, für das Unternehmen kritisch zu werden, sagte Norbert Hempel vom Landesrechnungshof.

In jedem vierten der untersuchten Unternehmen stehen etwa 20 Prozent der Wohnungen leer. Die Nettokaltmieten für die meist in Plattenbauten bestehenden Wohnungen schwanken zwischen 3,32 Euro und 4,95 Euro je Quadratmeter. Dennoch müssten sich die Wohnungsgesellschaften durch barrierefreien Umbau auf die veränderten Bedürfnisse der älter werdenden Mieter einstellen. Es spreche aber vieles dafür, Investitionen auf zentrale größere Städte wie Güstrow, Parchim oder Wolgast zu konzentrieren, in denen ältere Menschen die nötige Infrastruktur und medizinische Versorgung finden.

Die Kassenprüfer hatten 32 kommunale Wohnungsunternehmen, die ihren Sitz in Städten mit weniger als 5.000 Einwohnern haben, einem detaillierten Stresstest unterzogen. Dabei stellten sie fest, dass 15 Wohnungsunternehmen auch über 2030 hinaus noch hohe Kapitaldienste zu leisten haben. "Sieben davon müssen dafür sogar zwei Drittel ihrer Mieteinnahmen einsetzen", sagte Hempel. Spielraum für Mietsteigerungen gebe es nicht: Das Wohnungsangebot sei in diesen Gebieten größer als die Nachfrage und zudem seien 30 bis 40 Prozent der Mieter Empfänger staatlicher Hilfsleistungen, erklärte Hempel.