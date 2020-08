"Aareon Live": Webinar-Serie startet am 17. September

"Aareon Live" – Pioneering Spirit am 17.9.2020 digital erleben

Neue Wege für das digitale Zeitalter: Beim Online-Infotainment "Aareon Live" kommen Vordenker zu Wort, werden strategische Themen der Immobilienbranche erörtert und Lösungen von Partnern präsentiert. Start der Webinar-Serie ist am 17. September. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das virtuelle Meeting "Aareon Live" ist Auftaktveranstaltung zu einer Webinar-Serie des Beratungs- und Systemhauses ab Mitte September. Nach den Corona-bedingten Absagen des Aareon Kongresses und des Aareon Forums soll das digitale Event am 17. September eine erste Gelegenheit zum Austausch bieten. Auf dem Programm stehen strategische Themen der Immobilienbranche, ein Blick in die Aareon Smart World sowie auf Lösungen von Partnern.

Medienpartner der Veranstaltung sind die Fachmagazine "immobilienwirtschaft" und "DW Die Wohnunsgwirtschaft".

"Aareon Live": Von Infotainment bis DW-Zukunftspreis

Welche neuen Wege beschreitet Aareon? Wie sieht die Strategie der Aareal-Bank-Tochter aus und was bedeutet das für die Kunden und die Branche? Für vertiefende Informationen zu Aareon-Produkten und -Dienstleistungen sind die folgenden Webinare vorgesehen. Einen ersten Überblick gibt es beim "Aareon Live"-Auftakt. Gastgeber ist Aareon-Vorstandschef Dr. Manfred Alflen. Durch das Programm führt Moderator Chris Brow.

Als Highlights präsentiert Aareon das Interview mit der Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Maren Urner zum Thema "Sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten? Vom Umgang mit Medien und dem Medienkonsum im Zeitalter der Digitalisierung". Oder den Vortrag des ehemaligen "Handelsblatt"-Chefredakteurs Gabor Steingart mit seinem Plädoyer: "Warum die Zukunft insbesondere in diesen Zeiten Zuversicht braucht".

Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, wird zu strategischen Themen in der Wohnungswirtschaft referieren und darstellen, was die Branche bewegt. In seiner Funktion als Schirmherr wird Gedaschko bei dem Online-Event außerdem den 17. DW-Zukunftspreis für die Immobilienwirtschaft übergeben. Gemeinsam mit dem Fachmagazin "DW Die Wohnungswirtschaft" wählt Aareon dafür drei Konzepte von Wohnungsunternehmen aus.

Teilnahme-Link und weitere Informationen zu "Aareon Live"

Das Online-Event "Aareon Live" findet am 17.9.2020 von 9:30 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Zeitgleich und weiter bis zum 1. Oktober kann außerdem eine virtuelle Ausstellung besucht werden – "alles auf einen Klick". Link zur Plattform "Aareon Live", dem Programm und weiteren Informationen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die seit 15 Jahren übliche Spende aus den Teilnahmegebühren für den jährlich stattfindenden Aareon Kongress an die Deswos für soziale Projekte übernimmt Aareon in diesem Jahr komplett.