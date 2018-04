Termin: 15. Immobilienkongress in Stuttgart Bild: iStockphoto

Am 28. Oktober 2014 findet in Stuttgart der 15. Immobilienkongress statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage "Wer soll das bezahlen? Die Wohnungswirtschaft im Spannungsfeld von Subjekt- und Objektförderung".

Experten von Verbänden und Vertreter aus der Politik geben Antworten darauf, welchen Beitrag die Instrumente der Subjekt- und Objektförderung leisten, um die finanziellen Folgen politischer Entscheidungen abzufedern und was die politischen Maßnahmen konkret für die Unternehmen bedeuten. Veranstalter sind der "Campus of Real Estate" (CoRE) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) und der Verband der baden-württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw).