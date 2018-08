Bild: Airbnb Marktführer Airbnb ist von der Stadt bereits vergeblich aufgefordert worden, den Ermittlern auf der Suche nach illegalen Ferienwohnungen zu helfen

Das Sozialreferat der Stadt München will von Portalbetreibern detaillierte Auskunft zu Wohnungen, die insgesamt mehr als acht Wochen an Feriengäste angeboten werden. Dadurch soll die Zweckentfremdung von Wohnungen schärfer bekämpft werden. Nach Angaben des Sozialreferats haben sich die Portalbetreiber, darunter Airbnb, bislang nicht sonderlich kooperativ gezeigt, weshalb die entsprechenden Daten nun per Bescheid eingefordert werden sollen.