Wohnungswirtschaft appelliert für mehr Toleranz und Vielfalt

"Deutschland wird nur ein lebenswertes und erfolgreiches Land bleiben, wenn wir uns alle gemeinsam und mit voller Kraft für mehr Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen. Wir, die Wohnungswirtschaft, leben und fördern die Werte von Respekt und Vielfalt seit jeher in unseren Wohnquartieren und Nachbarschaften vor Ort." Das erklärte Axel Gedaschko, Präsident des GdW, anlässlich eines bundesweiten Appells gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden.

Es gelte, gemeinsam mit starker Stimme gegen Tendenzen und Auswüchse von Intoleranz, Respektlosigkeit, Schwarz-Weiß-Denken, Extremismus und Hass in jeder Form anzusprechen und vorzugehen, so Gedaschko.

"Toleranz und Akzeptanz müssen die stabile Basis eines guten Miteinanders in unserer Gesellschaft sein. Für die Wohnungswirtschaft, die für viele Menschen sprichwörtlich die erste Adresse in Deutschlands Wohnquartieren ist, haben offene und vielfältige Nachbarschaften eine herausragende Bedeutung." GdW-Chef Axel Gedaschko

Dr. Axel Viehweger, Vorstand des VSWG, betonte anlässlich des bundesweiten Appells: „Jeder Mensch braucht ein Zuhause – eine Heimat, in der er sich sicher und geborgen fühlt, sich entfalten kann und nicht nur ein Dach über dem Kopf hat. Dies gelingt nur ohne Hass und dafür stehen die Werte und Normen der sächsischen Wohnungsgenossenschaften.“

Die vielen Nachbarschaftsprojekte von Wohnungsunternehmen gelte es angesichts der großen Herausforderungen von Zuwanderung und sozialem Zusammenhalt noch stärker zu fördern und weiter auszubauen.

"Ohne das soziale Engagement in den Wohnquartieren geht in unserem Land nach und nach der gesellschaftliche Kitt verloren. Dann wird Deutschland – langfristig in jeder Hinsicht – ein armes Land." GdW-Chef Axel Gedaschko