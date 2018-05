WI 29 2015

Der dezentralen Stromerzeugung für Mieter in den Wohnquartieren droht das Aus. Davor warnen der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW, der Deutsche Mieterbund (DMB) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einer gemeinsamen Erklärung am 10. Juli 2015. Hintergrund sind Pläne des BMWi, die Förderung von Mieterstrom einzustellen.

