Bild: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Bürgerentscheid contra Interesse der Allgemeinheit – Wohnungsbauministerin Hoffmeister-Kraut will abwägen

Es fehlt an Wohnungen, doch häufig scheitern die nötigen Bauvorhaben an Bürgerentscheiden. Die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will im neuen Jahr Bürgerentscheide zu Baugebieten überprüfen lassen.