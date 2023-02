Bild: mauritius images / Westend61 / Uwe Umstätter Die Bewohner der Quarters-Community schließen Online-Mietverträge ab und interagieren über eine App.

Ralph Winter, Eigentümer der W5 Group und Gründer von Corestate Capital, beteiligt sich an der Co-Living Company Quarters und zieht auch gleich in den Beirat ein. Das PropTech wurde im Jahr 2012 gegründet und gehört zu Medici Living. Quarters sitzt in Berlin und New York und betreibt nach eigenen Angaben rund 2.000 Zimmer in Deutschland, den USA und den Niederlanden.