20.12.2016 | Unternehmen

Bild: Vonovia

Das Übernahmeangebot von Vonovia an Conwert war erfolgreich: Der Immobilienkonzern hat die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie mit Ablauf der Annahmefrist überschritten. Damit ist die Übernahme des Konkurrenten perfekt. Nach Ende der ersten Annahmefrist hatten die meisten Aktionäre das Angebot akzeptiert: Vonovia hält jetzt 71,54 Prozent an Conwert.

Dabei wurden 70,87 Prozent aller Conwert-Aktien in das Barangebot eingeliefert; für 0,67 Prozent der Papiere wurde die Tauschalternative gewählt. Conwert-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, bekommen eine Nachfrist eingeräumt bis zum 23.3.2017.

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundeskartellamt haben ihre Freigabe für die Transaktion bereits erteilt.

Der Immobilienkonzern Vonovia hatte am 18. November die milliardenschwere Übernahme von Conwert gestartet, zwischenzeitlich gab es Spekulationen, ob Vonovia das Angebot noch nachbessern würde. Für die Conwert-Aktien bot Vonovia rund 1,6 Milliarden Euro.

Die 24.500 Conwert-Wohnungen liegen zum größten Teil in deutschen Städten wie Leipzig und Berlin. In Wien gehören dem österreichischen Immobilienkonzern rund 2.400 Wohnungen.