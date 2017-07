Die Immobilieninvestor Internos hat für rund 16 Millionen Euro Fachmarktzentren in Rottenburg und Moosburg (Bayern) erworben. Ankermieter im 2002 erbauten rund 6.700 Quadratmeter großen Fachmarktzentrum in Moosburg ist der Discounter Kaufland. Im 2005 errichteten 5.800 Quadratmeter großen Fachmarktzentrum in Rottenburg sind Rewe und Lidl Hauptmieter.Weiter