Verleihung des DIA-Forschungspreises 2018

Bild: Gabriele Bobka Der DIA-Forschungspreis 2018 wurde am BID-Stand überreicht (v.l.n.r.): Prof. Wölfle, Schütz, Dr. Eilers, Baum, Oettinger, Schick und Haag

Zum 20. Mal verlieh die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real ihren Forschungspreis. Ausgezeichnet wurden die Dissertation "Housing Prices and Neighborhood Structure: Microeconomics Evidence from Germany" von Dr. Hanne Lea Eilers und die Masterarbeit "Crowdfunding in der Immobilienwirtschaft – eine empirische Studie zur Zukunftsfähigkeit von Immobilien-Crowdfunding als Anlageform" von Saskia Baum.