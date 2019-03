Veranstaltung: Keine Cimmit mehr in diesem Jahr

Bild: (c) EUROFORUM DEUTSCHLAND SE / Foto Vogt GmbH Die Cimmit im vergangenen Jahr: Die Teilnehmerzahl nahm immer mehr ab

Nach Informationen des Fachmagazins „Immobilienwirtschaft“ wird der Veranstalter Euroforum in diesem Jahr auf eine Fortführung der Cimmit verzichten.

Im letzten Jahr war die Immobilienveranstaltung vom Jahresanfang in den Herbst verlegt worden, konnte jedoch den Abwärtstrend in puncto Teilnehmer nicht stoppen. Es soll jedoch stattdessen ein anderes Format geben, so der Veranstalter. Über viele Jahre war die Cimmit eine der TOP-Konferenzen für die Immobilienbranche gewesen.