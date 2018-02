Und wieder hat Vonovia die Hürde für einen milliardenschweren Deal genommen: Im März soll die Übernahme des Konkurrenten Buwog perfekt sein Bild: Corbis

Kartellrechtlich steht der Übernahme des österreichischen Wohnungskonzerns Buwog durch Vonovia nichts mehr im Weg. Die Bundeswettbewerbsbehörde in Wien hat den Zusammenschluss jetzt genehmigt. Das deutsche Bundeskartellamt hatte bereits im Januar zugestimmt. 5,2 Milliarden Euro ist Vonovia der Deal wert. Das Angebot für die Buwog-Aktionäre läuft noch bis zum 12. März.

Mindestens 50 Prozent plus eine Aktie will Deutschlands derzeit größter Immobilienkonzern Vonovia einsammeln. Finanzieren will der Dax-Konzern die Übernahme komplett mit Fremdkapital – etwa mit Anleihen. Pro Anteilsschein bietet Vonovia den Buwog-Aktionären 29,05 Euro in bar. Den Zusammenschluss hatten beide Unternehmen bereits im Dezember 2017 angekündigt.

Durch die Übernahme wird der Bochumer Konzern in den Besitz weiterer knapp 50.000 Wohnungen in Deutschland und Österreich kommen. Mit aktuell rund 350.000 verwalteten Wohnungen ist Vonovia rund sieben Mal so groß wie die Buwog. Vonovia hatte im vergangenen Jahr bereits den österreichischen Immobilienkonzern Conwert mit 24.500 Wohnungen übernommen.

Lesen Sie zum Thema auch:

Private Wohnungsgesellschaften: Die Appetithappen gehen aus

Immobilienkonzerne im Umbruch: Schwierige Partnersuche für Übernahmepoker

Auf den Spuren von Vonovia – TLG könnte der Top-Player im Gewerbeimmobiliensektor werden