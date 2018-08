Das Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG hat 2017 einen operativen Gewinn von rund 295 Millionen Euro erwirtschaftet. Das sind zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Grund sind vor allem höhere Mieten. Die Dividende wird von 2,76 auf 3,04 Euro je Aktie angehoben, wie der Konzern mitteilt. Vorstandschef Thomas Hegel geht von einem "überproportionalen Gewinn- und Dividendenanstieg in den kommenden Jahren" aus. Weiter

Die Deutsche Wohnen hat ihr operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, stieg die Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) um 8,9 Prozent auf 330 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2017 peilt Deutsche Wohnen weiterhin einen FFO I von mindestens 425 Millionen Euro an. Weiter