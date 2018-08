Bild: Haufe Online Redaktion Zum verstärkten Engagement im Bereich Wohnungsbau sollen auch geförderte Studentenwohnheime gehören.

Der Immobilienentwickler GBI AG will sich neu aufstellen. Der Bereich Wohnungsbau - insbesondere der geförderte - soll deutlich ausgebaut werden. Außerdem will das Unternehmen mehr am internationalen Markt tätig sein. Die operativen Geschäfte werden künftig mit zwei Gesellschaften durchgeführt und durch eine Holdinggesellschaft gesteuert.