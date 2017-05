TLG übernimmt WCM – auch Aktionär DIC Asset gibt grünes Licht

11.05.2017 | Unternehmen

Der Wert des gemeinsamen TLG-WCM-Portfolios liegt nach Angaben von TLG bei drei Milliarden Euro.

Die Berliner TLG übernimmt die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt geschlossen. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Gewerbeimmobilienunternehmen mit einem Portfolio im Wert von drei Milliarden Euro. Die DIC Asset AG, die einen Anteil von 25,95 Prozent des Grundkapitals der WCM hält, hat dem Deal bereits zugestimmt.

"Mit dem jetzt angekündigten Übernahmeangebot ergibt sich für die Aktionäre der DIC ein wirtschaftlich attraktives Szenario", sagt Aydin Karaduman, Vorsitzender des DIC-Vorstands.

Die TLG Immobilien AG will im Tausch gegen je 5,75 eingereichte Aktien der WCM eine neue, auf den Inhaber lautende Stückaktie mit einem Nennwert von je einem Euro anbieten. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent der ausstehenden WCM-Aktien. Mit den Großaktionären der WCM, einschließlich der DIC Asset Gruppe, dem Aufsichtsratsmitglied Karl Ehlerding und dem WCM-Vorstandschef Stavros Efremidis, ist die TLG so genannte Tender Agreements über diese 50 Prozent eingegangen: damit ist die Schwelle quasi gesichert.

Basierend auf dem Schlusskurs der TLG-Immobilien-Aktie vor dem Tag der Bekanntgabe des Angebots, ergibt sich ein Angebotspreis von 3,36 Euro pro Aktie der WCM. Das entspricht einer Prämie von 17,8 Prozent auf WCMs Pro-forma EPRA NAV in Höhe von 2,85 Euro pro Aktie der WCM.

Unternehmenssitz von TLG und WCM bleibt Berlin

Mehr als 75 Prozent des neuen, kombinierten Portfolios liegen in den Wachstumsstandorten Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Die TLG behält ihre Portfoliostruktur mit Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien bei. Der Hauptsitz des gemeinsamen Unternehmens wird in Berlin bleiben.

Außerdem hat die TLG gerade den Bericht über das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Demnach liegen die Mieterlöse für diesen Zeitraum bei rund 39,2 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Funds from Operations (FFO) stiegen dem Unternehmen zufolge um 23,3 Prozent auf 21,1 Millionen Euro.

Die Zahl der Immobilien sank im ersten Quartal leicht um 14 Einheiten auf insgesamt 390 Objekte. Der Rückgang resultiert laut TLG im Wesentlichen aus Verkäufen in der Assetklasse Einzelhandel. Der Wert des Immobilienportfolios veränderte sich aber nur marginal um minus 0,3 Prozentpunkte und liegt damit weiterhin bei rund 2,2 Milliarden Euro.