Austragungsort 2015: Köln

Die 2. Deutsche Immobilienmesse findet am 10. und 11. Juni 2015 im Kölner Palladium statt. Die Fachmesse richtet sich an Besucher aus klein- und mittelständischen Unternehmen der Immobilien-, Finanz- und Bauwirtschaft.

Die Fachmesse hatte im Juli 2014 mit rund 80 Ausstellern und etwa 1.500 Besuchern in der Zeche Zollverein in Essen Premiere.

Die Themenbereiche umfassen „IT & Software“, „Personal & Karriere“, „Marketing & Dienstleistung“, „Finance & Crowd“, „Bau & Sanierung“ sowie „Retail & Gewerbeflächen“.

Das Programm soll 2015 ausgebaut werden. So findet etwa der Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft erstmals am Vorabend der Messe statt: am 9. Juni, ebenfalls in Köln.

