Stoneset beteiligt sich mit 50 Prozent an Contagi Real Estate

14.02.2017 | Unternehmen

Beide agieren unabhängig - aber neu vernetzt am Markt

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Personalberatungsgesellschaft Stoneset Partners, eine Feldhoff-Tochter, beteiligt sich mit 50 Prozent am Immobilienbereich der Contagi Group. Die Unternehmen agieren weiter eigenständig am Markt: Stoneset im Top-Executive-Segment und Contagi Real Estate im Junior- sowie Specialist- und Management-Bereich.

Stoneset Partners wurde im Jahr 2014 gegründet. Mit der Beteiligung am Real Estate Bereich der Contagi Group will sich das Unternehmen einen neuen Geschäftszweig im Junior- sowie Specialist- und Management Search erschaffen. Trotz Eigenständigkeit am Markt: Gemeinsam nutzen die beiden Unternehmen das Netzwerk der Feldhoff Gruppe.

Geschäftsführer der Contagi Real Estate GmbH ist Dr. Marcus Wittner, der auch Mitgründer und Geschäftsführer der Contagi Group ist.