Das Angebot von so genannten Coworking-Spaces auf dem deutschen Bürovermietungsmarkt nimmt zu. Als Reaktion auf diese Entwicklung hat Savills die Plattform "workthere" an den Start gebracht. Das soll für mehr Transparenz am Markt sorgen, teilt das Unternehmen mit. Nach dem Ausbau der Plattform in Europa will Savills auch Asien und die USA in den Blick nehmen.Weiter