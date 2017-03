14.03.2017 | Unternehmen

Von Berlin aus wollen sie expandieren: die Optionspace-Gründer (v.l.n.r.) Simon Schütz, Moritz ten Eikelder und Johannes Lomnitz

Bild: Optionspace

Das Berliner Start-up Optionspace, eine Online-Buchungsplattform für Büroflächen, geht heute an den Start. Verfügbar ist die Anlaufstelle für flexible Büroflächen derzeit in der Hauptstadt, in München, in Hamburg und in Frankfurt am Main. Die Firmengründer Moritz ten Eikelder, Johannes Lomnitz und Simon Schütz haben angekündigt, zeitnah innerhalb Deutschlands expandieren zu wollen.

Über die Plattform von Optionspace können Unternehmen zukünftig möblierte und unmöblierte Büroräume mieten und vermieten, auch kurzzeitig ab einem Monat. Bei erfolgreicher Vermittlung erhält Optionspace eine monatliche Gebühr in Höhe von zehn Prozent der Warmmiete vom Vermieter, gedeckelt auf maximal zwölf Monate.

Auf der Immobilienmesse Mipim 2017, die heute in Cannes gestartet ist, hat sich erstmals auch ein deutsches PropTech-Unternehmen für das Finale der Start-up Competition qualifiziert: Cunio.

Mehr zu den Herausforderungen der Immobilienbranche der Zukunft lesen Sie außerdem in unserem Interview mit Messe-Chef Filippo Rean.

