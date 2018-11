Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Grundzentren werden auch von kleineren Städten gebraucht

Der Städte- und Gemeindebund in Brandenburg fordert, dass die Landesplanung wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen und Behörden nicht nur wie geplant in Mittel- und Oberzentren baut, sondern auch in Kleinstädten. Auch neue Wohn- und Gewerbegebiete müssten dort möglich sein.