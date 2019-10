Städtebau: Nationale Projekte für Förderprogramm 2020 gesucht

Das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) fördert auch 2020 "Nationale Projekte des Städtebaus": Dafür sind 75 Millionen Euro eingeplant. Kommunen können sich ab dem 21. Oktober bewerben. Eines der ausgewählten investiven Vorhaben der Vorrunde ist "Mobility Hubs" in Hamburg.

Das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) fördert auch 2020 "Nationale Projekte des Städtebaus": Dafür sind 75 Millionen Euro eingeplant. Kommunen können sich ab dem 21. Oktober bewerben. Eines der ausgewählten investiven Vorhaben der Vorrunde ist "Mobility Hubs" in Hamburg.

Mit dem Bundesprogramm werden Projekte mit besonderer nationaler oder internationaler Wahrnehmbarkeit finanziell und konzeptionell gefördert. Gesucht werden große, auch experimentelle Bauvorhaben, die beispielhaft für die Stadtentwicklung in ganz Deutschland sind, von Bestandserhalt über Konversionen bis hin zur nachhaltigen Quartiersentwicklung.

Die Kommunen können ihre Projekte bis zum 21.1.2020 beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) einreichen. Das digitale Antragsformular ist ab dem 21. Oktober online. Weitere Informationen gibt es über (Betreff: "Projektaufruf 2020 – Nationale Projekte des Städtebaus").

Projekte des Städtebaus 2018/19 in Berlin ausgezeichnet

Seit dem Start des Programms im Jahr 2014 hat der Bund deutschlandweit mehr als 143 Projekte mit Bundesmitteln von insgesamt rund 443 Millionen Euro unterstützt. Zeitgleich mit dem Aufruf für die neue Förderrunde hat Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im BMI, am 15. Oktober in Berlin die Urkunden an die Gewinner der geförderten Projekte aus 2018/19 verliehen.

Eines der 35 ausgewählten Vorhaben ist "Mobility Hubs für einen nachhaltige Quartiersentwicklung" der IBA Hamburg GmbH, das bei der Planung von Hamburgs neuem, nachhaltigen Stadtteil Oberbillwerder eine wichtige Rolle spielt. Ziel ist der Verzicht von ruhendem Verkehr in den Wohnstraßen Oberbillwerders im Bezirk Berkedorf. Für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts stellt der Bund 840.000 Euro der insgesamt anfallenden 1,25 Millionen Euro bereit. Das Projekt läuft von Anfang 2020 bis Ende 2023.

"Oberbillwerder hat als 105. Stadtteil das ambitionierte Ziel 'Connected City' zu werden. Verbindungen zu anderen Stadtteilen müssen aktiv geschaffen werden." Arne Dornquast, Bezirksamtsleiter Bergedorf

Die IBA Hamburg hatte sich im November 2018 gemeinsam mit dem Bezirk Bergedorf und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) für die Förderung beworben. Nun soll die Umsetzung eines sozial tragfähigen Konzepts durch eine tiefere Analyse hinsichtlich der Realisierbarkeit, des nachhaltigen Betriebs und der Konstruktion und Gestaltung in Angriff genommen werden.

Übersicht der Förderprojekte 2018/19

Bundesland Kommune Projekttitel (gekürzt) Bundesförderung in Mio. € Baden- Württemberg Bad Waldsee Altstadt für Alle - barrierefreier öffentlicher Raum 4,46 Baden- Württemberg Konstanz Zukunftsstadt Konstanz - Modellquartier Christiani-Wiesen 0,77 Baden- Württemberg Mannheim Revitalisierung der Multihalle 5,00 Baden- Württemberg Offenburg Kultur-, Demokratie- und Bildungseinrichtung Salmen 1,95 Baden- Württemberg Scheer Neue Mitte - Sanierung des ehemaligen Adelspalais 3,35 Bayern Aschaffenburg Aufwertung und Neugestaltung des Schlossufers 4,04 Bayern München Quartiersentwicklung Bayernkaserne 1,47 Bayern Oetingen i. Bay. Reaktivierung des Hotels Krone 9,76 Bayern Weismain Sanierung und Erweiterung des historischen Rathauses 5,31 Berlin Berlin Reallabor Radbahn 2,16 Berlin Berlin Schlossfreiheit - Freitreppe zur Spree 3,78 Berlin Berlin Revitalisierung des Wiesenburg-Areals 2,87 Brandenburg Forst/Lausitz Brandenburgisches Textilmuseum 7,42 Brandenburg Potsdam Soziale Infrastruktur für Krampnitz 4,00 Hamburg Hansestadt Hamburg Mobility Hubs für eine nachhaltige Quartiersentwicklung 0,84 Hessen Bad Karlshafen Wir sind offen - Revitalisierung der barocken Planstadt 3,55 Hessen Frankfurt/Main Aufwertung der Siedlungen des Neuen Frankfurts 5,00 Hessen Kassel Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes 6,50 Mecklenburg- Vorpommern Hansestadt Stralsund Sicherung Hansakai 10,35 Niedersachsen Hansestadt Lüneburg Salzmuseum - Sanierung und Entwicklung des Industriedenkmals 4,50 Nordrhein- Westfalen Bielefeld Umnutzung einer Fußgängerpassage zur Fahrradgarage 3,56 Nordrhein- Westfalen Köln Via Culturalis - Abschnitte Gürzenich- und Johannisstraße 7,07 Nordrhein- Westfalen Leverkusen Parkanlage Schloss Morsbroich 1,08 Nordrhein- Westfalen Marl Marschall 66 - Begegnungs- und Erlebnisort 5,40 Rheinland-Pfalz Hauenstein Sanierung des Schuhmuseums 0,33 Rheinland-Pfalz Saarburg Saarburg-Terrassen: Öffentliche Räume 5,00 Sachsen Bad Muskau Stadtmitte - Revitalisierung und Vernetzung 5,78 Sachsen Crimmitschau Revitalisierung des Kaufhauses Schocken 2,59 Sachsen Leipzig Entwicklung des Matthäikirchhofs 2,25 Sachsen Zwickau Revitalisierung des Kaufhauses Schocken 4,00 Sachsen-Anhalt Ilsenburg

(Harz) Sanierung des Klosters Ilsenburg 3,06 Sachsen-Anhalt Magdeburg Sanierung der Hyparschale 5,00 Schleswig- Holstein Flensburg Christiansen Gärten 3,20 Schleswig- Holstein Ratzeburg Erneuerung der Domhalbinsel 0,71 Thüringen Apolda Open Factory im Eiermannbau 5,31

Quelle: BBSR





Das könnte Sie auch interessieren:

Städtebauförderung: 790 Millionen Euro pro Jahr für die Kommunen

Smart-City-Projekte: BBSR klärt in fünf Dossiers die wichtigsten Rechtsfragen

Mobilitätskonzepte: So lebt es sich intelligent mobil im Wohnquartier