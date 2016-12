Sozialer Wohnungsbau: LLoyd Fonds kooperiert mit steg Hamburg

15.12.2016 | Unternehmen

Die Lloyd Fonds AG arbeitet künftig mit der städtischen Gesellschaft steg Hamburg zusammen

Die Lloyd Fonds AG kooperiert im sozialen Wohnungsbau mit der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg (steg). Das städtische Unternehmen soll zunächst das Vermietungsmanagement für Objekte übernehmen, die die Investmentgesellschaft "Lloyd WohnWert" kauft oder baut, sofern diese nicht anderweitig gebunden sind.

Die Zusammenarbeit soll später auf die Projektakquisition sowie die Quartiersentwicklung, zunächst in Hamburg und später in weiteren Metropolregionen ausgebaut werden.

Die "Lloyd WohnWert" wurde im November gegründet und ist nach Angaben des Unternehmens die erste Investitionsgesellschaft für sozialen Wohnungsbau in Deutschlands Großstädten. Investieren sollen institutionelle Anleger. Eine erste Immobilie mit 22 geförderten Wohnungen wurde für rund drei Millionen Euro in Hamburg-Tonndorf erworben.

Die Aktien werden dem Unternehmen zufolge zunächst vorbörslich platziert. Der Börsengang ist für das zweite Halbjahr 2017 geplant. Die Lloyd WohnWert strebt eine Ausschüttungsrendite von drei Prozent pro Jahr an.

In den kommenden Jahren soll Lloyd WohnWert über Kapitalerhöhungen dann ein Portfolio im Segment des geförderten Wohnungsbaus in deutschen Großstädten aufbauen. Geführt wird die neue Gesellschaft von Holger Schmitz, dem Generalbevollmächtigten der Lloyd Fonds AG, und Timo Wolf, Leiter Immobilien bei der Lloyd Fonds AG. Wolf war vormals Vorstand der TAG Gewerbeimmobilien AG.

Insbesondere in den Metropolen fehlt bezahlbarer Wohnraum. In Hamburg steht das Angebot von 65.000 geförderten Wohnungen einem tatsächlichen Bedarf von 218.000 solcher Wohneinheiten gegenüber. Laut einer Studie von Prognos, werden bis 2030 in Ballungszentren insgesamt eine Million Wohnungen fehlen.